في بغداد.. اعتقال شخص قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها

2023/02/24 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال شخص قام بقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها شرقي بغداد.

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