2023/02/24 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2B3vX_1kPPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: على الحكومة أن تبدأ بحماية المناطق وتجريم من يحمل السلاح خارج إطار الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبار المشهداني: على الحكومة أن تبدأ بحماية المناطق وتجريم من يحمل السلاح خارج إطار الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).