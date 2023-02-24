2023/02/24 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطأ كبير في جلسة البرلمان العراقي تتسبب بمشكلة أكبر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4zqSuUd9ULM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطأ كبير في جلسة البرلمان العراقي تتسبب بمشكلة أكبر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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