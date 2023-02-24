العنف طال ستة منهم بشهر ونصف.. مخاوف من تحول ديالى إلى

2023/02/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عبرت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن مخاوف "هجرة الاطباء" من المحافظة بعد عمليات العنف التي طالت ستة اطباء خلال شهر ونصف.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي جريمة بشعة بحق طاقة علمية في اختصاص نادر في ديالى وهو خسار كبيرة للمؤسسة الصحية".

واضاف، ان "قائد عمليات ديالى عقد لقاءً موسعًا مع الطواقم الطبية واكد استنفار كل الجهود لاعتقال الجناة في اقرب فرصة"، لافتا الى انه "خلال 6 اسابيع تعرض 4 من الاطباء الى تهديدات فيما خطف طبيب واغتيل اخر".

واشار الى ان "هناك حالة قلق دفعت الاطباء والصيادلة الى اغلاق عياداتهم الخاصة في بعقوبة بشكل عام في صورة احتجاحية لما يحدث"، مؤكدا بأنه "اذا استمر مسلسل استهداف النخب الطبية قد يؤدي الى هجرة الكفاءات مرة اخرى كما حدث في 2007 وفقدت بسببها ديالى المئات من الكفاءات بانتقالها الى محافظات اخرى".

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