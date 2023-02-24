في مئويتها.. أمانة بغداد كما لم ترها من قبل (صور)

2023/02/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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ظهر مبنى أمانة بغداد، في حلة جد بمناسبة احتفالها على مرور 100 عام على تأسيسها.

وأصبح المبنى الجديد متنفسا آخر في القلب التاريخي لوسط العاصمة بغداد، لاسيما بعد إكمال الإنارة الخارجية لمبنى ديوان الأمانة وتنفيذ أكبر نافورة راقصة سوف تفتتح مع حدائقها المحيطة لعامة المواطنين في الفترة المقبلة.

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