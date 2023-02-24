2023/02/24 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا.

وأكد القرار الأممي "على الالتزام بسيادة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً".

وشدد على "ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا".

كما شدد قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة على "ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة بأوكرانيا وفقا للقانون الدولي".

ويأتي القرار الأممي عشية الذكرى السنوية الأولى لحرب الروسية الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار يدعو إلى انسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).