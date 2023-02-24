2023/02/24 | 00:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XhHoBTGCegc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأغاني الهابطة وجدل الذائقة.. الرقابة غابت التفاهة تصدرت - بعد التحري م٢ - الحلقة ٨١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأغاني الهابطة وجدل الذائقة.. الرقابة غابت التفاهة تصدرت - بعد التحري م٢ - الحلقة ٨١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).