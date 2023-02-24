الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال

2023/02/24 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل– (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن تخفيف موقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس شباط/فبراير.وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر الى حصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال […]

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