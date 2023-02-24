دعوات نيابية لتعديل رواتب المتقاعدين

2023/02/24 | 01:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن دولة القانون حسين مردان، الخميس،عن وجود دعوات نيابية لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا الى 800 الف دينار كحد ادنى للراتب التقاعدي.

وقال مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك تفاهمات بين الحكومة والبرلمان بشان تعديل قانون التقاعد العام الذي، لاقى اعتراضات وملاحظات كثيرة داخل مجلس النواب طيلة الدورات السابقة.

وأضاف، ان “من ضمن التعديلات المقترحة على القانون السماح للموظف الراغب بالتقاعد على ان يكون فوق سن الخمسين أي اقل ممن بلغ سن التقاعد القانوني والبالغ 63 عاما”.

وأشار مردان الى، ان “قانون التقاعد ما يزال داخل اروقة مجلس النواب، ولم يصل الى المراحل النهائية”.

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