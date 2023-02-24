2023/02/24 | 01:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بالفيديو المتداول تفعيل الدفاعات الجوية وانفجارات في مدينة كرج الايرانية...

ظهرت المقالة تفعيل الدفاعات الجوية وانفجارات في مدينة كرج الايرانية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفعيل الدفاعات الجوية وانفجارات في مدينة كرج الايرانية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفعيل الدفاعات الجوية وانفجارات في مدينة كرج الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).