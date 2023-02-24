برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد خسارته من مانشستر يونايتد

2023/02/24 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أقصى مانشستر يونايتد ضيفه برشلونة من مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه عليه 2-1 مساء الخميس، ليتأهل لدوره إلى الدور ثمن النهائي.

وتقدم برشلونة أولا عبر روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز بهدفين عن طريق فريد (47) وأنتوني (73).

وكنت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور خروج المغلوب المؤهل إلى ثمن النهائي، قد انتهت بتعادلهما 2-2 على ملعب "كامب نو" الخميس الماضي.

وكاد مانشستر يونايتد يتقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة، عندما أرسل البرازيلي كاسيميرو، كرة طويلة نحو منطقة الجزاء إلى برونو فرنانديز، الذي بدوره سدد الكرة في الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، بعد تعرض الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي للمسك داخل المنطقة من قبل فرنانديز، ونفذ ليفاندوفسكي الركلة بنجاح على يسار الحارس دافيد دي خيا في الدقيقة 18.

وأراد مانشستر يونايتد لتعويض سريعا، فمرر المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى فرنانديز، الذي سدد رغم مضايقة بالدي في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 23.

وواصل يونايتد ضغطه، حيث وجه كاسيميرو كرة طويلة إلى مواطنه فريد الذي مرت تسديدته الغريبة فوق المرمى، رغم أنه نيته كانت رفعها عرضية في الدقيقة 36.

وأنقذ كاسيميرو مرمى مانشستر يونايتد من هدف ثان في الأخيرة من الشوط الأول، عندما أبعد ببراعة تسديدة فرانك كيسي إثر تمريرة من سيرجي روبرتو.

وأجرى مانشستر يونايتد تبديلا بين الشوطين، حيث خرج فيجهورست الذي كان أقل لاعبي الفريقين لمسا للمرة في الشوط الأول، ليشرك مكانه الجناح البرازيلي أنتوني.

بداية مانشستر يونايتد للشوط الثاني كانت صاخبة، حيث تمكن من تحقيق التعادل في الدقيقة 47، عندما تلقى فريد تمريرة من فرنانديز، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة زاحفة على يسار الحارس.

وتبادل راشفورد الكرة مع أنتوني قبل أن يطلق تسديدة ارتدت من لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج في الدقيقة 53، وبعدها بدقيقتين سيطر الحارس تير شتيجن على تسديدة بعيدة المدى من أنتوني.

وكاد برشلونة يستعيد تقدمه في الدقيقة 64، عندما أرسل بالدي عرضية من الناحية اليشرى، لينسل زميله جول كوندي من وراء أرون وان بيساكا، ويتابعها برأسه، بيد أن الحارس دي خيا حولها ببراعة إلى ركنية، وصلت من خلالها الكرة إلى كيسي الذي أطلق تسديدة منخفضة سيطر عليها الحارس.

ودخل ديوجو دالوت وأليخاندرو جارناتشو إلى تشكيلة يونايتد بدلا من وان بيساكا وسانشو، فتحرر يونايتد هجوميا، واستطاع إحراز هدف التقدم في الدقيقة 73، عندما ارتدت تسديدتي جارناتشو وفريد من الدفاع قبل أن تصل الكرة في الناحية اليمنى إلى أنتوني الذي سدد الكرو بيمينه مباشرة، بعيدا عن متناول الحارس.

وكان مانشستر يونايتد خطيرا بهجماته المرتدة السريعة في ربع الساعة الأخير، ووصلت الكرة إلى راشفورد في الناحية اليمنى، ليتقدم ها ويسدد في الشباك الجانبية من الخارج بالدقيقة 79.

وتحلى مانشستر يونايتد بالحذر في الدقائق الأخيرة، من خلال إخراج راشفورد وإشراك لاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، وأبعد المدافع رفاييل فاران كرة ليفاندوفسكي قبل أن تجتاز خط المرمى في الوقت بدل الضائع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد خسارته من مانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يودع الدوري الأوروبي بعد خسارته من مانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).