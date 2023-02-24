سماع دوي انفجارات في كرج الإيرانية.. ووسائل إعلام رسمية توضح السبب 

2023/02/24 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت تقارير عدة سماع أصوات انفجارات في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز الإيرانية.في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أنها في الواقع تدريبات للحرس الثوري.

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