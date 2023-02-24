التيار الصدري يراقب مشهد الصراع المحتدم بين القوى الناشئة والتقليدية حول تعديل قانون الانتخابات

2023/02/24 | 02:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة حدثت مشادة كلامية في كافتيريا البرلمان بين الكتل الناشئة والمستقلين ونواب...

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