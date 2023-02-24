2023/02/24 | 02:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، عن مقتل خمسة "ارهابيين" بقصف جوي في صلاح الدين.

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