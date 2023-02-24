2023/02/24 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار عام من الغزو، تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب أكثر من ٥٨ ألف جريمة حرب. جرائم يرى فيها خبراء أساليب استخدمت من قبل في سوريا، فهل من الممكن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("في حلب ثم في ماريوبول".. عام على "العدوان الروسي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("في حلب ثم في ماريوبول".. عام على "العدوان الروسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).