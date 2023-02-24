2023/02/24 | 02:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس الشعب الصومالي آدم محمد نور.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي أن “رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي استقبل آدم محمد نور رئيس مجلس الشعب الصومالي”.

التالي

منذ 51 دقيقة

رئيس اتحاد البرلمان العربي يستقبل نظيره الدولي في بغداد

منذ 3 ساعات

خبير: قانون النفط والغاز بحاجة لتضمين قرارات المحكمة الاتحادية

منذ 4 ساعات

دعوات نيابية لتعديل رواتب المتقاعدين

منذ 4 ساعات

نائب: حسم الموازنة يحتاج الى 7 أسابيع

منذ 4 ساعات

تحديد موعد إقرار موازنة 2023

منذ 4 ساعات

السوداني يؤكد مواصلة الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق العملة

منذ 5 ساعات

الفتح: القوى السياسية ستعتمد ” سانت ليغو” في الانتخابات المقبلة

منذ 5 ساعات

الحلبوسي‬ يستقبل رئيس مجلس الشعب السوري (صور)

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية والسفيرة الأميركية يؤكدان على متابعة نتائج زيارة الوفد العراقي لواشنطن

منذ 6 ساعات

المالية النيابية تعلن الاتفاق على اعتماد سعر الدولار الرسمي بالموازنة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الشعب الصومالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الشعب الصومالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).