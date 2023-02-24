2023/02/24 | 04:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EvdmsqOnPjg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد ودور العراق المحوري في المنطقة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد ودور العراق المحوري في المنطقة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).