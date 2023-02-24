"حلَّال عقد".. هل تنجح الوساطة العراقية بين إيران والولايات المتحدة؟

2023/02/24 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبذل العراق جهودا متواصلة من أجل تسوية مُصالحة بين أميركا وإيران، وإعادة العمل بالاتفاق النووي مُجددًا.تأتي هذه المحاولة ضمن محاولات أخرى يقوم بها العراق لتحسين علاقات إيران بعددٍ من دول المنطقة على رأسها السعودية ومصر والأردن، وفق ما ذكره تقرير من موقع "ارفع صوتك".

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