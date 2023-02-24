مسؤولة أمريكية: سنضع قيودا على شركات صينية تتهرب من العقوبات على روسيا

2023/02/24 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الإدارة الأمريكية وضع قيودا على شركات صينية يُعتقد أنها "تتهرب من العقوبات" المفروضة على روسيا جراء الحرب على أوكرانيا.

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