الصين تحذر من استخدام السلاح النووي وتدعو لاستئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا

2023/02/24 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الحكومة الصينية، الجمعة، بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مقترحا مكونا من 12 بندا دعت فيه كلا من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، محذرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنب استهداف المدنيين.

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