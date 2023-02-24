في ذكرى غزو أوكرانيا.. الصين تكشف عن مقترح بشأن

2023/02/24 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة الصينية، الجمعة، وثيقة مكونة من 12 نقطة، توضح موقفها من حرب روسيا على أوكرانيا، ودعت بكين في الوثيقة إلى "إنهاء الأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام".

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