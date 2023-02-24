مصر.. وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة.. ومعهد

2023/02/24 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، الجمعة، رصده لزلزال شعر به مواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

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