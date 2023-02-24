2023/02/24 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإعادة تصميم بدلاتها الفضائية القديمة وخصصت 3.5 مليار دولار للعملية، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع بقيمة 3.5 مليار دولار.. ناسا تصمم بدلات فضائية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع بقيمة 3.5 مليار دولار.. ناسا تصمم بدلات فضائية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).