حقيقة فيديو

2023/02/24 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه وثق "سقوط" الرئيس الأميركي، جو بايدن، على درج الطائرة الرئاسية في بولندا التي زارها قبل أيام.

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