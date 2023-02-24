السعودية.. تطبيق

2023/02/24 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه السعودية نحو تطبيق "اشتراطات التصميم الزلزالي" على المشاريع السكنية الجديدة، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، الخميس، عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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