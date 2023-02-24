الصدر يجدد انتقاده لمسلسل

2023/02/24 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، ما وصفها بـ"المساواة" بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وذلك في إطار انتقاد جديد لمسلسل "معاوية" المزمع عرضه على قناة "MBC" خلال شهر رمضان المقبل

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