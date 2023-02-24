واشنطن تعلق على

2023/02/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا.

وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".

وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.

وفي وقت سابق، الجمعة، نشرت الخارجية الصينية ورقة حول موقف الصين من الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.

وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".

المصدر: سبوتنيك

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