نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها في بعض دول الشرق الأوسط

2023/02/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شركة "نتفليكس" لخدمات البث، أمس الخميس، عن خفض أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان إذ تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت الخبر لأول مرة، خفضت الشركة الأسعار في بعض البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وآسيا.

وذكرت الصحيفة أن الأسعار انخفضت إلى النصف في بعض الأحيان، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم نتفليكس "نستكشف دائما طرقا لتحسين تجربة أعضائنا.



يمكننا أن نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار خططنا في بلدان معينة".

ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل حول تخفيضات الأسعار.

وانخفض سهم الشركة 5% تقريبا، مسجلا أداء أقل من أداء السوق بشكل عام، ويتجه صوب أسوأ يوم له منذ أكثر من شهرين.

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