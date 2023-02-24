وزير العمل يسلم البطاقات الذكية لـ60 يتيما في الدور الايوائية

2023/02/24 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلّم وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي البطاقات الذكية (كي كارد) لـ60 يتيما في الدور الايوائية وذلك من اصل (15) ألفاً تم شمولهم بالإعانة الاجتماعية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن “ذلك خلال زيارة الوزير لاحد دور اليتامى في بغداد بمنطقة الصليخ اليوم الخميس الموافق 23-2-2023، وجرى تسليم البطاقات لأكثر من (٦٠) يتيم من سكنة الدار وتوزيع هدايا ولوازم مدرسية بينهم بالتعاون مع شركة البطاقة الذكية”.

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية سبق واعلن عن فتح الشمول لليتامى للوصول نحو (١٥٠٠٠) يتيم دعما منها للشرائح المستضعفة وتوفير حياة كريمة لهم.

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