العراق يصوت على مشروع قرار دولي يدعو لانسحاب روسيا من أوكرانيا فورا

2023/02/24 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في موقف اصطف فيه العراق مع 141 دولة عالمية، صوت ممثل العراق على مشروع قرار الامم المتحدة الذي يدعو لسحب القوات الروسية من اوكرانيا بشكل فوري، فيما امتنعت ايران عن التصويت وصوتت سوريا بالضد من المشروع.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، على عزل روسيا، إذ دعت في الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو موسكو لأوكرانيا إلى “سلام شامل وعادل ودائم” كما طالبت الأمم المتحدة روسيا مجدداً بسحب قواتها ووقف القتال.

وامتنعت قوى كبرى مثل الهند وجنوب إفريقيا عن التصويت في تصويت مماثل في السابق، بينما عارض القرار الدول الحليفة لروسيا.

بينما قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه ليس لتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة أي قوة إلزام، لكنه يعتبر مقياساً مهماً للرأي العام الدولي.



وتعد هذه الجلسة الطارئة الـ11 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

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