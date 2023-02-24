2023/02/24 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمة بسرقة 48 خاتماً من محل ذهب في منطقة المنصور ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمة سرقت 48 خاتماً من محل ذهب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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