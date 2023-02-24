2023/02/24 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة “نتفليكس” لخدمات البث، أمس الخميس، عن خفض أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان إذ تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أكثر من100 دولة..



نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها المركز الخبري الوطني.

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