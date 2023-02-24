انفجارات في مدينة إيرانية ناجمة عن تدريب للحرس الثوري

2023/02/24 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت تقارير إعلامية بأنه سمع أصوات انفجارات في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز الإيرانية، فيما ذكرت وكالة “إرنا” أن الأصوات ناجمة من تدريب تجريه قوات الحرس الثوري في المنطقة.وحسب المعلومات، فقد تم تفعيل عمل أنظمة الدفاع الجوي لـ”سهل طهران” بالقرب من جبال البرز، الليلة الماضية.وتناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو أظهرت ما […]

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