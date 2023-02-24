فيديو يرصد اللحظات الأولى لتحطم مروحية تقل وزير إيراني

2023/02/24 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني في جنوب شرق البلاد يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بمن فيهم وزير الرياضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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