2023/02/24 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dJVz8WHXFU8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقربون من التيار: الصدر ليس لديه عداء شخصي مع "المالكي" لكنه يخاصم من لم يقدم الخدمة للعراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقربون من التيار: الصدر ليس لديه عداء شخصي مع "المالكي" لكنه يخاصم من لم يقدم الخدمة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).