2023/02/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوافق على تشكيل فرقة المشاة 21 في الجيش العراقي (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوافق على تشكيل فرقة المشاة 21 في الجيش العراقي (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).