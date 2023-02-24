بغداد.. افتتاح اعمال الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي

2023/02/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افتتحت، اليوم الجمعة، اعمال الدورة 31 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب محمد صديق ممثلاً عن رئيس الاتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي أفتتح اعمال الدورة (31) الإستثنائية للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي".

وأكد الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي فايز الشوابكة، أمس الخميس، أن العنوان الأساسي للدورة الحالية للمؤتمر هو (دعم العراق).

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، استضافة العاصمة العراقية بغداد للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي ، داعياً رؤساء البرلمانات العربية إلى الحضور لبغداد والقول بصوت واحد إننا "مع العراق وشعبه العظيم وندعم كل جهودهم في تعزيز أمنهم واستقرارهم ومسيرتهم السياسية".

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