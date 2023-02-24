جدول اعمال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد (وثائق)

2023/02/24 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) جدول أعمال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، للجنة التنفيذية، الذي جرى افتتاح اعماله في بغداد اليوم الجمعة.

وبحسب وثائق، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن الاجتماع سيتضمن أولا إقرار جدول الأعمار، ومن ثم تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرار المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، والمؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ، بالإضافة إلى أنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 29 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 31 للجنة التنفيذية.

ويتضمن الاجتماع أيضا: الحساب الختامي لعام 2022، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، فضلا عن ما يُستجد من أعمال.

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