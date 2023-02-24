2023/02/24 | 10:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية البستنة في محافظة دهوك توزع شتلات زراعية على المواطنين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2vnH7HdDWSc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية البستنة في محافظة دهوك توزع شتلات زراعية على المواطنين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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