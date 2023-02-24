وزير الخارجية الايراني في كربلاء المقدسة

2023/02/24 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخطابي وزير خارجية

الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين

امير عبداللهيان اثناء زيارته الى

كربلاء المقدسة لأداء مراسيم زيارة

الامام الحسين واخيه ابا الفضل ال

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