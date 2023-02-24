وزير الخارجيَّة يبحث مع السفيرة الأمريكيَّة نتائج زيارته الى واشنطن

2023/02/24 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

الخارجيَّة فؤاد حسين، سفيرة الولايات

المُتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا

رومانوسكي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية انه جرى خلال

اللقاء مُناقشة نتائج الزيارة التي

أجراه

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