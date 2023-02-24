الرافدين يحدد الحد الأعلى لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي

2023/02/24 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مصرف الرافدين اليوم الجمعة، الحد

الأعلى لبيع الدولار للمسافرين في مطار

بغداد الدولي.

وقال في بيان أن "منفذ المصرف بمطار

بغداد الدولي يبيع للمسافر 7 آلاف دولار

كحد أعلى والمعتمرين 3 آلاف".

وأشار

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