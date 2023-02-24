رونالدو قد يذهب إلى حلبة الملاكمة لحضور مواجهة مهمة في السعودية

2023/02/24 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم البرتغالي، الذي يعيش حاليا في السعودية، بعد أن وقع عقدا مع نادي النصر، هو من عشاق الملاكمة، ويحب مجالسة اللاعبين في هذه الرياضة عندما يتمكن من ذلك.

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