2023/02/24 | 11:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: افادت وكالة مهر الإيرانية، الجمعة، عن زيارة رسمية يقوم بها الأمين العام...

ظهرت المقالة طهران توقع اتفاقية أمنية مع بغداد تتضمن ملف الجماعات المعادية لايران داخل العراق أولاً على المسلة.

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