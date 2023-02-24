2023/02/24 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اشاد خبراء اقتصاديون، اليوم الجمعة، بقرار البنك المركزي العراقي بشأن اعتماد اليوان الصيني كبديل عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية بين البلدين، بحسب شبكة "يكاي غلوبال" الاسيوية.

واوضحت الشبكة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم) أن "المختصين يرون في قرار بغداد فرصة كبيرة لتحسين أوضاع سوق النفط العالمي"، موضحين "اعتماد اليوان كمقابل مالي للنفط سيمنح الصين قولا اكبر في شؤون سوقه الدولية"، على حد وصفهم.

واكد الخبراء بحسب الشبكة، أن القرار العراقي يعد "خطوة تاريخية غير مسبوقة"، معلنين أن "هذه هي المرة الأولى عبر التاريخ التي يقوم بها بلد شرق اوسطي ببيع نفطه بمقابل اليوان الصيني"، متوقعين أن "تشهد العملة الصينية رواجا دوليا".





مدير المحللين في مركز سيتيك غواي تينشكس أكد للشبكة أن "القرار العراقي يمثل خطوة غير مسبوقة لعولمة الين الصيني بمقابل الدولار الأمريكي ويمنح بكين الفرصة لتكون هي وشركاتها قوة في عالم سوق النفط"، موضحا، أن "اعتماد اليوان سيقلل من مخاطر تباين سعر الصرف بين بغداد وبكين، ولاسيما وأن الأخيرة ما تزال تعتمد بشكل كبير على العراق في حصولها على النفط الخام".

يشار الى أن البنك المركزي العراقي اتخذ قرارا في الثاني والعشرين من الشهر الحالي باعتماد الين الصيني كبديل عن الدولار في التعاملات التجارية بين البلدين ومنها بيع النفط واستيراد البضائع والسلع، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار والحصول على خزين من العملات الأجنبية الأخرى، حيث يمثل العراق ثالث اكبر بلدان العالم المصدرة للنفط الى الصين بمعدل استيراد وصل الى 55 مليون طن، بحسب الشبكة.

الشبكة اشارت أيضا الى احتمال عقد اتفاق مماثل مع السعودية يضمن استخدام اليوان كبديل عن الدولار في التعاملات الاقتصادية والنفطية بين البلدين مدفوعة بالخطوة التي اتخذها العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشادة عالمية باعتماد بغداد لعملة اليوان في استيراد البضائع الصينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشادة عالمية باعتماد بغداد لعملة اليوان في استيراد البضائع الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).