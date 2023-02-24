2023/02/24 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الصربي ماركو ديميتروفيتش، حارس نادي إشبيلية جدلا بعد أن قام بتثبيت مشجع حاول الاعتداء عليه في مباراة الفريق أمام "بي إس في إيندهوفن" الهولندي ضمن مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي، الخميس.

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