غيابات مؤثرة في صفوف القوة الجوية قبل مواجهة زاخو

2023/02/24 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي القوة الجوية، قائمة غيابات الصقور في مواجهة زاخو ضمن منافسات الاسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسيغيب عن الصقور كل من:

حسن رائد (إصابة)

حمود مشعان (إصابة)

علاء مهاوي (إصابة)

شريف عبد الكاظم (إصابة)

كاظم رعد (الالتحاق بمنتخب الشباب)

ويستضيف زاخو فريق القوة الجوية على ملعب زاخو عند الساعة الرابعة و15 دقيقة،

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