2023/02/24 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لصرف مبالغ مُخصَّصاتٍ، وتلاعب في تخصيص أراضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظة ديالى.وأكَّدت الدائرة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مخالفات بصرف مخصصات خطورة في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط مخالفات بصرف مخصصات خطورة في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط مخالفات بصرف مخصصات خطورة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).