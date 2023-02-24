2023/02/24 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الخبراء، أنه يمكننا أن نقضي وقتًا أقل بنسبة حوالي 40% في هذه المهام المرهقة المرتبطة بالأعمال المنزلية في غضون 10 سنوات، وهذا لأن العديد من الأعمال المنزلية ستكون آلية، وفقًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: الاتمتة ستقلل 40% من الوقت المستهلك فى الأعمال المنزلية بحلول 2033 المركز الخبري الوطني.

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