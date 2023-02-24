بيونغ يانغ تطلق صواريخ بعد تدريبات نووية أميركية كورية جنوبية  

2023/02/24 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها أطلقت صواريخ كروز مؤكدة أن التدريبات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "يمكن اعتبارها إعلان حرب".

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